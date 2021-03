Grote brand in autosloperij in Heeze onder controle, NL-Alert verstuurd vanwege rook

Wethouder List Eindhoven: onderzoek naar autotunnel onder Fellenoord

10 maart EINDHOVEN - Kan het autoverkeer op de Fellenoord straks ondergronds gaan, in plaats van de bus? Dat is een van de oplossingen voor de verwachte verkeersproblemen in het gebied. De suggestie van de VVD wordt daadwerkelijk onderzocht, zo beloofde wethouder Monique List dinsdagavond in de Eindhovense gemeenteraad.