Grote brand in Veldhovense motorzaak: ‘We roken plastic en zagen rook’

UPDATEVELDHOVEN - Bij bedrijf Blauweplaat Motoren aan de Habraken in Veldhoven is woensdagochtend brand ontstaan. De brandweer rukte uit naar de zaak, die is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw. Na zo’n anderhalf uur was de brand onder controle.