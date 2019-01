Grote brand verwoest autobedrijf Van Nu! in Eindhoven, NL Alert verstuurd: ‘Sluit ramen en deuren’

VIDEOEINDHOVEN - Een grote brand heeft dinsdagavond het gebouw van autobedrijf Van Nu! aan de Steenoven in Eindhoven compleet verwoest. Het vuur woedt nog steeds en is uitslaand, de vlammen slaan uit het dak en grote zwarte rookwolken trekken over het terrein. Omwonenden hebben een NL Alert ontvangen waarin wordt gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

De brandweer was er vliegensvlug bij om het vuur te bestrijden, maar volgens de Veiligheidsregio kan het gebouw van het autobedrijf als verloren worden beschouwd. ,,We zetten nu in om de buurpanden te beschermen. Er kan rookoverlast zijn in de omgeving. Blijf uit de rook”, adviseert een woordvoerder.

Tweede brand

De brandweer was rond negen uur nog met meerdere bluswagens aanwezig en bestrijdt de vlammenzee volop. Hiervoor is de directe omgeving rondom autobedrijf Van Nu! afgezet.

Saillant detail is dat er zes dagen geleden ook al een brand woedde bij dit bedrijf. Toen vloog een wagen die tegen de gevel geparkeerd stond in brand. Het vuur was aangestoken.

Volledig scherm NL-alert © Bert Jansen

Kleine garage

Autobedrijf Van Nu! is een kleine garage gespecialiseerd in onderhoud en apk-keuringen. De eigenaar wilde eerder deze week weinig kwijt over de brand. ,,Die auto staat er al een paar maanden, daar gaat niet zomaar de fik in”, was alles wat hij wilde zeggen.

Of de branden met elkaar verband houden, is nog gissen. ,,Mysterieus is het wel’', zegt een brandweerwoordvoerder over de tweede brand in korte tijd.

Volledig scherm Grote brand bij Autobedrijf van Nu! © Bert Jansen