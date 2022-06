Grote schade aan basisschool St. Antonius Abt in Eindhoven door brand

Kruising bij de Lichttoren in Eindhoven weer open maar racen is passé; overlast nog niet voorbij

EINDHOVEN - Asfalt eruit, riviertje er onderdoor en asfalt weer terug. En dat in nog geen drie maanden tijd. In razend tempo is de kruising Emmasingel met de Mathildelaan in Eindhoven volledig op de schop gegaan. Een van de drukste verkeerspunten in de binnenstad gaat vrijdagmiddag 3 juni weer open voor het verkeer.

1 juni