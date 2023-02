Grote zorgen rond Gerretsonplein Eindhoven door mogelijke komst avondwinkel, buurt vreest nog meer overlast door alcoholverkoop

Oproep: wie doet zijn boodschap­pen over de grens?

Uit onderzoek blijkt dat boodschappen in Nederland vaak duurder zijn dan bijvoorbeeld in België en Duitsland. Wie uit de regio gaat om die reden voor de boodschappen de grens over? Wat zijn de favoriete producten die je daar koopt? Loont het de moeite? We willen het graag weten voor een artikel.

