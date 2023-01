Gulle geefster maakt Mariia (12) uit Kiev/Nuenen blij met gitaar

Dit is wat Mariia Nazaryk (12) uit Kiev vertelde tijdens de ‘Levende Adventskalender’ vorige maand. Die zaterdag was ‘Nuenen’ te gast bij de groep Oekraïense oorlogsvluchtelingen die tijdelijk wonen aan de Vrouwkensakker. Ze hielden open huis.

Mariia is een van die vluchtelingen, zij is hier samen met haar moeder: ,,Mijn vader helpt in Oekraïne ons land.’’

Haar verhaal kreeg een vervolg. Er werd voor Mariia een akoestische gitaar afgeleverd op de locatie. Deze had lang ongebruikt in een gitaarhoes gezeten en er ontbrak een snaar. Maar de lieve geefster voegde 20 euro toe voor nieuwe snaren. Voor Mariia was het lastig om dat te regelen, maar voor anderen niet.

Let’s Play Guitar

Bart van de Langenberg van Let’s Play Guitar Center Eindhoven was onmiddellijk bereid om de gitaar voor Mariia om niet onder handen te nemen. ,,Mooi exemplaar”, vond hij. De gitaar werd schoongemaakt, gepolijst, voorzien van een setje nieuwe snaren en gestemd.

Quote Niet goed voor de gitaar als die fijne stofdeel­tjes overal tussen gaan zitten Bart van de Langenberg

,,Niet meer in deze hoes doen”, gaf hij nog als advies mee. ,,De binnenkant is verpulverd en het is niet goed voor de gitaar als die fijne stofdeeltjes overal tussen gaan zitten. Ook zal ze hem in het begin nog af en toe een beetje bij moeten stellen.’’

De 20 euro werd uitgespaard. Daar kan een nieuwe gitaarhoes voor worden gekocht.

Deze week ontving een blije Mariia haar spik-en-span gitaar en streelde de nieuwe snaren. Dat klonk goed. Eind goed, al goed.