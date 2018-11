Guus (10) wordt Wembley uitgezet omdat hij PSV-shirt draagt: ‘Dat ging best wel lomp’

Maandenlang had Guus uitgekeken naar de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur in het roemrijke Wembley Stadion. Hij ging er samen met zijn vader, een vriendje en diens pa heen. Het zou zijn allereerste uitduel zijn als fan van de Eindhovense club.

Thuisvak

Maar vlak voor de Champions League-wedstrijd dinsdagavond stak een Engelse suppoost daar een stokje voor. Guus werd de toegang tot Wembley ontzegd. ,,Een suppoost had onder zijn jas nog net een streepje rood gezien”, vertelde zijn moeder Kirsten van Duren. Zonder pardon werd haar zoontje bij de poort tegengehouden. ,,Dat ging best wel lomp. Guus is maar een dun, smal mannetje. Hij was er heel erg van onder de indruk. Mijn man probeerde nog: we kunnen het shirtje wel uitdoen, of hij kon zijn jas gewoon helemaal dichtdoen. Maar nee, ze mochten er niet door, hun kaartjes werden afgepakt. Ze werden buitengezet, bijna alsof ze een stelletje hooligans waren.”