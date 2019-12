GVVV zal PSV niet snel vergeten

'Toontje rot op, Toontje rot op, Toontje, Toontje, Toontje rot op." PSV speelt in Veenendaal tegen GVVV, en een deel van de PSV-supporters scandeert een duidelijke tekst. PSV-directeur Toon Gerbrands mag van hen zijn biezen pakken.

Dat PSV het moeilijk heeft tegen de Veenendalers maakt de stemming er niet beter op. Verlenging, wie had dat gedacht? ,,Fluit maar af, dan kunnen we naar huis en zijn we van het seizoen af", roept een groepje Beek en Donkers zo rond de honderdste minuut van de wedstrijd.

Veenendaalse supporters hebben tijd genoeg gehad om een liedje te verzinnen: 'Waar is Van Bommel nou, waar is Van Bommel nou?' PSV-fans applaudisseren ervoor. ,,Het heeft wel geholpen ja, de trainer ontslaan", klinkt het cynisch in het uitvak. Het enige dat de gelaten stemming onder de PSV-fans deze avond kan verdrijven, is een winnend doelpunt. Mohamed Ihattaren zorgt ervoor, in de 118de minuut: 1-2.

Voor de aftrap waren PSV-fans nog hoopvol gestemd. ,,Als het hier niet lukt, lukt het nergens", vatte Niels Smit uit Purmerend samen. Smit reist zijn club overal achterna, net als Leon van de Vondervoort uit Mierlo en Ronnie Tips uit Mol. Over het ontslag van trainer Mark van Bommel afgelopen weekend is Van de Vondervoort kort. Een trainer is zo goed als zijn elftal, en dat elftal is momenteel niet best. En wat te denken van vanavond? Och, wel leuk om ook eens bij een amateurclub te zijn.

Wedstrijd van het jaar

Bij die amateurclub is diskjockey Hennie van der Poel om half vijf 's middags al druk in de weer. Op sportpark Panhuis moet hij straks de muziek verzorgen bij de wedstrijd van het eerste elftal van GVVV tegen PSV. Van der Poel straalt als hij zijn apparatuur in orde maakt. ,,Mooier kun je niet loten, een van de drie topclubs."

Een kleine vijfduizend mensen uit Veenendaal en omgeving zijn het roerend met Van der Poel eens. Ze kochten meteen na de loting een kaartje voor wat in Veenendaal sowieso de wedstrijd van het jaar zou gaan worden, ongeacht de uitslag. En gezien het uiteindelijk verloop al helemaal.

GVVV was er klaar voor. Extra lichtmasten om de wedstrijd met voldoende licht op televisie te krijgen, speciale led-boarding voor bewegende reclameboodschappen langs het veld, sjaals voor deze ene wedstrijd. De kleedkamers voor de gasten is extra goed gepoetst. Puntje is wel dat PSV met zoveel mensen komt dat ze niet in die kleedkamer passen. De profs wijken uit naar drie oudere, wat verweerde ruimtes op het sportpark. Niet precies wat ze gewend zijn, maar 'wel precies goed. Precies hun niveau', bromt iemand uit de PSV-entourage.

Stamppot met gehaktbal

Voor oud-GVVV-voorzitter Chris Diepenveen herleven oude tijden. Hij staat er voor de wedstrijd op toe te zien dat de stewards voldoende van de stamppot met gehaktbal of worst krijgen in de kantine en haalt herinneringen op aan AZ-GVVV, ook voor de KNVB-beker. Het was op 1 februari 2012. ,,Iedereen die over die wedstrijd praat, heeft het over de kou. We stonden met skipakken op de tribunes en waren met 38 bussen. Het werd 2-1. Dennis van Meegdenburg schoot in de laatste minuut voor ons op de paal."

Bij Sparta dan, hetzelfde bekerseizoen. Daar won GVVV na strafschoppen. ,,Werden onze bussen tegen het verkeer in door de politie Rotterdam uit geleid. Dat was heel leuk."