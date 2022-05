Hallo!-wandelroute door de Achtse Barrier: grappige dilemma’s om gesprekken uit te lokken

EINDHOVEN - Ga je liever ieder half jaar verhuizen of altijd achteruitlopen? In welke film zou je willen spelen? Het zijn vragen die bewoners in hun wijk Achtse Barrier tegen kunnen komen tijdens een korte wandelroute op zoek naar meer verbinding.

Ken jij iemand die eenzaam is? Je bent niet de enige. Wat zou jij voor diegene kunnen betekenen? Het zijn vragen die staan op een bordje bij de Bloementuin in het park De Groene Long in de Eindhovense wijk Achtse Barrier. Voor het project ‘Hallo!’ is een korte wandelroute van 1,3 kilometer gemaakt met als startpunt wijkcentrum De Mortel. Langs de gehele route hangen bordjes met ludieke, prikkelende vragen.

Quote Het idee achter de bordjes met vragen is dat deze prikkelen tot een diepgaan­der gesprek Ghita Hergaden, voorzitter AB voor Elkaar

,,Het idee achter de bordjes met vragen is dat deze prikkelen tot een diepgaander gesprek”, legt Ghita Hergarden uit, voorzitter van de stichting Achtse Barrier (AB) voor Elkaar. Je kunt gezellig gaan wandelen en over koetjes en kalfjes praten, maar vragen als: ‘Als je een minuut de tijd hebt en iedereen luistert, wat wil je dan zeggen?’ moeten voor meer diepgang zorgen.”

Gesprekspakketjes

Het project loopt sinds 2020. Het is een initiatief van stichting AB voor Elkaar, WIJeindhoven, de gemeente Eindhoven en ontwerpbureau morgenmakers. Het doel is om te werken aan verbinding tussen de bewoners. Bewoners zijn aan de slag gegaan met een Hallo!-‘doeboek’ met vragen en opdrachten. Vervolgens kwam Hallo! met gesprekspakketjes voor een andere insteek voor een gesprek.

Speciaal toegepast op de wijkbewoners

Voor de dagbesteding van Archipel zijn speciale gesprekspakketjes gemaakt met vragen over onder andere oude beroepen of wie zou je een kaartje sturen. Door de senioren prikkelende dilemma’s voor te leggen kwamen de gesprekken los en werd er veel gelachen. ,,Het was heel succesvol”, vertelt sociaal ontwerper Fiona Jongejans van ontwerpbureau morgenmakers. ,,Met hetzelfde principe hebben we voor andere groepen binnen de wijk pakketjes gemaakt. Als afsluiting hebben we de Hallo!-route door de wijk gemaakt om gesprekken te triggeren.”

Hergarden: ,,Van een bewoonster hebben we al een reactie gehad dat ze het een leuk initiatief vindt. Zij heeft de route met haar dochter gelopen en de vragen geven haar een leuke inkijk hoe haar dochter de wereld ziet.”

Blijvend aandacht voor eenzaamheid

Eenzaamheid en verbinding blijven aandachtspunten. Mensen moeten daarvan blijvend bewust worden gemaakt, vinden de initiatiefnemers van de wandelroute. ,,Hoe gaan we verder na de vakantie? Dat is een belangrijke vraag waar we nu mee bezig zijn. Hoe leren we blijvend naar elkaar om te kijken? De oliewerking binnen de wijk mag groter”, aldus Christ Koppelmans, secretaris AB voor elkaar.

De route is tijdelijk. De bordjes blijven hangen tot eind juni. Voor meer info: achtsebarrier.nl.