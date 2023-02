Handen ineen in Veldhoven om met verlies en rouw om te gaan: ‘Verlies mag er zijn en je mag het delen’

VELDHOVEN - Bij rouw denkt men snel aan het verlies van een naaste. Maar rouw kan er ook zijn bij het verlies van een baan, gezondheid of na een scheiding. ,,Verlies moet je omarmen. Het mag er zijn en je mag het delen.” Met die overtuiging is welzijnsadviseur Carolien van der Heijden (SWOVE) samen met Marian Gruiters gestart met een rouwcafé.

Het initiatief is een samenwerking van Cordaad Welzijn, SWOVE en Lumens. De eerste bijeenkomst aan de Sterrenlaan 15 is op maandagmiddag 6 februari en kent een open inloop. ,,Je kunt niet alles accepteren, maar wel leren er mee om te gaan”, zegt welzijnsadviseur Carolien van der Heijden van SWOVE.

Er zijn weinig plekken waar je terecht kunt als je te maken hebt met verlies, stelt sociaal werker Marian Gruiters van Cordaad Welzijn. Zij nam het initiatief voor de start van het rouwcafé. ,,In de Kempen doet Cordaad Welzijn al veel op het gebied van rouw en verlies. Er was veel animo voor een rouwcafé. Vorige maand zijn ze er in Bladel een gestart onder de naam Doodnormaal.”

Quote Als mensen vastlopen bij rouw kunnen wij ze adviseren en desgewenst doorverwij­zen Marian Gruiters

De welzijnsorganisaties Cordaad, SWOVE en Lumens staken de koppen bij elkaar om ook in Veldhoven een rouwcafé te beginnen. Na een periode van rouw verwacht de maatschappij dat je op een gegeven moment de draad van het gewone leven weer oppakt. Maar dat lukt niet iedereen.

,,Als mensen vastlopen bij rouw kunnen wij ze adviseren en desgewenst doorverwijzen. We zijn nu in kaart aan het brengen wat er in Veldhoven zit op het gebied van ondersteuning bij verlies en rouw”, zegt Gruiters.

‘Voor mensen van 18 tot 100 jaar’

Van der Heijden: ,,We willen een grote groep bereiken, van 18 tot 100 jaar. Het kan heel fijn zijn om je verhaal over je verdriet te delen met een ander. Maar er mag ook gelachen worden, ook humor is van belang. Dat kan hier straks allemaal.” Het rouwcafé moet een laagdrempelige voorziening worden met een open inloop. Aanmelden voor de bijeenkomsten is dan ook niet nodig.

Voorlopig vindt het rouwcafé een keer per maand plaats. Afhankelijk van de animo wordt dat frequenter. Op maandag 6 februari vindt de eerste bijeenkomst plaats in het gebouw van Veldwijzer. De doelgroep is welkom van 14.00 tot 15.30 uur.

Er is geen vast programma. ,,We laten het ontstaan. Maatschappelijk werker Maarten van Gorp van Lumens is daarbij ook aanwezig en zorgt deze eerste keer voor live muziek. Voor iedereen is er koffie en thee met iets lekkers. Mocht blijken dat er vanuit de groep behoefte is aan bepaalde informatie of voorlichting, dan proberen we daarvoor iets te regelen in een volgende bijeenkomst”, legt Gruiters uit.

Vrijwilligers krijgen training

Van der Heijden: ,,We starten zelf met de begeleiding van de groep. Maar vrijwilligers zijn hierbij van harte welkom. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers training krijgen, die bieden we dan ook aan.” De drie organisaties dubben nog over een naam voor hun initiatief. Wellicht komt er gaandeweg vanuit de groep een naam die de lading dekt.