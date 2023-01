Hans heeft Korsakov en vindt structuur bij Archipel: ‘Als ik me zou vervelen ga ik weer drinken’

Omwonenden willen definitief af van coffeeshop Indian Dylan in Gestel

EINDHOVEN - Bewoners van de buurt Blaarthem in Eindhoven hopen dat coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan niet meer opengaat. Deze ging in april 2022 voor een jaar dicht na een enorme drugsvondst. Sindsdien is de overlast volgens omwonenden enorm afgenomen.

25 januari