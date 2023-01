Hans is vrijwillige energiecoach in Best: ‘Mensen hebben vaak geen idee hoe en hoevéél ze kunnen besparen’

BEST - De energiecoach helpt mensen met het verlagen van hun energiegebruik en dus de maandelijkse energierekening. In Best zijn 17 coaches actief die zo’n 150 huishoudens gratis voorlichten en meteen verbeteringen aanbrengen.

Hans Kemper is één van hen. “Eerst ga je op bezoek om te observeren” vertelt hij. Kemper heeft al van alles gezien. Een gigantische kroonluchter met 50 lampen van 30 watt per stuk en een mooie, maar bejaarde, koelkast die zo’n 90 cent per uur aan stroom kost. Per uur! “Ja, daar valt natuurlijk meteen winst te behalen. En die kroonluchter … daar heb ik speciaal lampjes voor laten komen van maar een halve watt. Dat scheelde echt een slok op een borrel.”

Simpele ingrepen zetten al zoden aan de dijk

De huishoudens die Kemper bezoekt, zijn in eerste instantie benaderd door de gemeente met het aanbod een energiecoach langs te sturen. Daarvoor kunnen ze zich aanmelden bij LEVBest waarna Jana Pavlova, de coördinator aldaar, de coaches inplant. Dat zijn getrainde vrijwilligers.

Quote Ik moest praten als Brugman om die deur dicht te krijgen Hans Kemper, Energiecoach LEVBest

Ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips en een waterbesparende douchekop: simpele ingrepen met een groots effect. “Mensen hebben er vaak geen idee van hoe en hoeveel ze kunnen besparen. Een gewone douchekop verbruikt zo’n 25 liter warm water per minuut, een waterbesparende 3,5. Nog een tip? Douchen met een eierwekker om de tijd in de gaten te houden.”

Balkondeur de hele dag open

Alle materialen die Kemper plaatst zijn gratis. “En mijn uren ook,” lacht hij. Hij wil nog even een wijdverbreid misverstand uit de weg helpen. “Mensen weten het verschil niet tussen luchten en ventileren. Bij iemand stond de hele dag de balkondeur wagenwijd open. Voor de frisse lucht. Ik heb moeten praten als Brugman om die deur dicht te krijgen. Een raam of deur zet je een minuut of tien open om de boel te luchten. Daarna doe je alles dicht en gaat je ventilatiesysteem ventileren. Met de ramen en deuren dicht dus.”

Jana Pavlova, coördinator van LEVBest voor dit project, bezocht een aantal huishoudens. “De mensen zijn erg enthousiast. Ze weten zeker dat ze gaan besparen.” De familie De Leest is inderdaad erg te spreken over de energiecoach. “Alles werd nagekeken. Er zijn lampen vervangen, er werd radiatorfolie aangebracht, we hebben een nieuwe douchekop en de vrijwilliger komt ook nog een gaatje boren voor een kabel zodat we het raam voortaan dicht kunnen doen. Het is fantastisch!”