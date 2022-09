Basisschool, kinderopvang, kerk, bibliotheek, seniorensteunpunt en gemeenschapshuis zijn de deelnemende partijen in de MFA. “Hier ontstaat synergie. Dat leidt tot zorg voor elkaar”, voorspelde mede-initiatiefnemer Gerard Smetsers.

De toenmalige directeur van basisschool Het Palet was een van de sprekers op het openingsfeest. De oprichting van Burgeroverleg GBOH noemde hij cruciaal voor het plan.

Quote Hapert is geen Calimero meer Gerard Smetsers, Initiatiefnemer

,,Leefbaarheid om voldoende aantrekkingskracht te behouden. Dat was de doelstelling van ons. We kozen voor een breed concept. Dat is nu klaar. Hapert is geen Calimero meer. Maar de MFA mag geen eindresultaat zijn. Het is een startpunt", waarschuwde hij.

Ook Wim van der Linden, voorzitter van ‘Hart van Hapert’, tamboerde op hetzelfde thema: ,,Onze bescheidenheid heeft plaats gemaakt voor enthousiasme.” Hij schetste hoe er twaalf jaar besteed is aan het maken van plannen, politieke tegenwind en het uiteindelijke bouwen: ,,Die tijdsinvestering heeft uiteindelijk wel voordeel opgeleverd.”

Waterpartij uit dankbaarheid

Als slot van de openingshandelingen onthulde VDL-topman Wim van der Leegte op het plein bij de hoofdingang een waterpartij. Het object, met drie beelden van de gesloopte fontein op de Markt, is een ontwerp van Willem van der Velden. VDL schonk de fontein uit dankbaarheid aan het dorp.

Hij schetste hoe zijn vader in 1962 met ‘Van der Leegte Metaal’ - de eerste fabriek van het concern - naar Hapert verhuisde. ,,Dat is altijd een goede keuze geweest”, vertelde de Eindhovense ondernemer. Over enkele maanden opent VDL de achtste en negende Hapertse vestiging. ,,Kracht door samenwerking is het motto van ons bedrijf. Dat wens ik jullie ook toe”, aldus van der Leegte.

Hele week feest

Hapert viert een hele week feest ter gelegenheid van de opening. Dit weekeinde zijn er tal van optredens en activiteiten in en rond de MFA. De Beweegtuin en de ‘Kwiek en Fit’ beweegtegels worden in gebruik genomen. Ook wordt gestart met het ‘Groene Ommetje Hapert’.

In de MFA gaat de documentaire over de Seniorenvereniging Hapert in première en in het ouderensteunpunt is een Zorgmarkt ingericht. De feestweek wordt vrijdag 7 oktober afgesloten met een Dorpsquiz en vuurwerk. Een week later, op 15 oktober, houdt Hapert nog een groot dorpsfeest.