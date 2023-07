Harde financiële keuzes nodig in Waalre, ozb verder omhoog als dat echt nodig is

Sanne (31) uit Geldrop in race voor Woman Hacker of the Year: ‘Belangrijk om jeugd te leren over hacken’

GELDROP - In het weekend bakt ze, zoals ze zelf zegt, onveilige cookies maar doordeweeks vecht Sanne Maasakkers als cyber security-expert tegen kwaadaardige hackers. De geboren Geldropse is genomineerd voor Woman Hacker of the Year en reist eind deze maand af naar Las Vegas. „Ik wil graag het vak aantrekkelijk maken.”