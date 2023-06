‘Hardnekkige’ Eindhovense stalkster komt wéér niet naar de rechtbank: ‘Alles om de dans te ontspringen’

Miljoenen­flop is dure les voor Eindhoven­se Start Foundation: ‘Dit avontuur had ik liever niet meegemaakt’

EINDHOVEN - Een poging om geschiedenis te schrijven met een fabriek die draait met alleen gehandicapten is voor de Eindhovense Start Foundation uitgelopen op de grootste flop uit het bestaan. De maatschappelijk investeerder wilde het bedrijf in Assen redden. Maar het resultaat was een ‘bak vol ellende’.