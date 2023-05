Harrie Gommans krijgt bij UNA een ervaren assistent

INTERVIEW Voormalig PSV'er Joël Piroe is na meer dan veertig goals nu een ster in Swansea: ‘Dit is een geweldige keuze geweest’

Meer dan veertig competitietreffers staan inmiddels achter zijn naam op het tweede niveau in Engeland. Joël Piroe bleek daar geen eendagsvlieg en is ook geen eenmalig seizoenswonder. De voormalig PSV’er is al twee jaar een van de meest gevaarlijkste spitsen in het Championship.