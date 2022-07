Vermist meisje (14) weer terecht, vriendin nog zoek

CADIER EN KEER - Het 14-jarige meisje dat al bijna een week lang vermist was, is inmiddels weer terecht. Ze vertrok samen met haar vriendin uit het Limburgse Cadier en Keer en was mogelijk naar Eindhoven vertrokken. Haar 15-jarige vriendin Latisha is nog vermist.

25 juli