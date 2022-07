‘Hartstochtelijk kunstliefhebber’ neemt afscheid met expositie vol favorieten bij Pennings in Eindhoven

EINDHOVEN - Maar liefst 21 jaar schreef hij over kunst en design voor het Eindhovens Dagblad. Rob Schoonen gaat met pensioen en doet dat in stijl: hij maakte een expositie met werk van zestien van zijn favoriete kunstenaars en ontwerpers uit de regio Eindhoven.

Hij interviewde ze, schreef over hun werk, en vaak ontstond er door de jaren heen een goede verstandhouding. Hun werk is vanaf zaterdag te zien bij Pennings Foundation in Eindhoven. Een uniek priegelwerkje van luciferhoutjes bijvoorbeeld, dat Piet Hein Eek maakte toen hij dertien was. Van Henk Visch staat er een indrukwekkende beeldengroep, er zijn prachtige tekeningen van Hans van Hoek en schilderijen van Helma Vugts, Marc Mulders en René Daniëls.

‘Betrokken en kundig’

Al die jaren schreef Rob Schoonen over deze ontwerpers en kunstenaars, en over honderden anderen. Zelf bleef hij daarbij op de achtergrond. Nu hij afscheid neemt is het tijd om de rollen om te draaien: wat hebben zij eigenlijk over hem te zeggen?

Ontwerper Joost van Bleiswijk werkt vaak samen met zijn partner Kiki van Eijk. Al toen zij in 2001 een pand kraakten om aandacht te vragen voor het tekort aan ateliers, kwam Rob kijken. ,,Hij heeft vanaf het prille begin over ons werk geschreven en is ons altijd blijven volgen. Hij was geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen in de stad en was goed op de hoogte van waar iedereen mee bezig was. Het is heel belangrijk dat een betrokken en kundige journalist als Rob de krantenlezers enthousiasmeert voor het werk van jonge, opkomende kunstenaars en ontwerpers.”

Quote Als ik, of iemand anders, zich er te makkelijk van afmaakte schreef hij dat óók op Maarten Baas, ontwerper

Maarten Baas noemt ook Robs betrokkenheid, bij hemzelf en bij Eindhovense ontwerpers. ,,Hij onderhield warme banden met kunstenaars en ontwerpers, maar tegelijk deinsde hij er niet voor terug om kritisch te zijn. Als ik, of iemand anders, zich er te makkelijk van afmaakte schreef hij dat óók op. Voor de ontwikkeling van Eindhoven tot designstad heeft hij veel betekend, door steeds het belang van design te benadrukken. Hij was de juiste man op de juiste plaats.”

‘Nooit ruzie’

Ook John Körmeling kreeg Rob geregeld over de vloer. Ruim tien jaar geleden vroeg Rob hem om een bijdrage aan de cultuurpagina's van deze krant, en dat werd Drollie, de designpoedel. In cartoonvorm becommentarieerde de hond de stad Eindhoven. Körmeling: ,,Er zijn nogal wat debiele stedenbouwkundige ontwikkelingen gaande in de stad, en daar had Drollie wel een mening over. Soms werd ik zelf verrast door haar ideeën.”

Körmeling steekt zijn mening, over het Van Abbemuseum of de gemeentepolitiek bijvoorbeeld, nooit onder stoelen of banken en heeft naar eigen zeggen heel wat vijanden gemaakt in de stad. ,,Maar met Rob heb ik nooit ruzie gehad.”

Quote Rob Schoonen is een hartstoch­te­lijk liefhebber van kunst en oprecht nieuwsgie­rig naar kunste­naars Henk Visch, Kunstenaar

Kunstenaar Henk Visch kent Rob al twintig jaar. ,,Ik vind het heel waardevol hoe hij in zijn artikelen altijd laat zien wat het belang van kunst is voor de samenleving. Hij is een hartstochtelijk liefhebber van kunst, en is ook oprecht nieuwsgierig naar kunstenaars. Dat maakt hem tot een fijne gesprekspartner. Alles wil hij weten: wat ik maak, hoe ik het maak, en waarom. Veel journalisten staan snel met een oordeel klaar, maar hij niet. Zelf ben ik vaak verbaasd over wat ik maak, en die verbazing deelt hij.”

Iedereen die Rob het beste wil wensen is welkom bij de opening en finissage van de tentoonstelling. Tussendoor zal hij ook nog vaak aanwezig zijn: hij heeft aangekondigd van de expositieruimte min of meer zijn woonkamer te maken.

‘TOT HIER... en verder’; Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven. Za 30 juli (opening 16-18u) t/m za 20 augustus (finissage 15-17u). Ook wordt de serie ‘Onderweg’ getoond, een wekelijkse rubriek in het ED die Schoonen maakte met fotograaf Kees Martens. Daarbij fantaseert hij vrijelijk bij een foto die Martens ergens onderweg in de regio heeft gemaakt, steeds vanuit het raam van zijn auto. penningsfoundation.com