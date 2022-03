Heb je een vraag? De chatbot heeft het antwoord; Online opleider GoodHabitz lijft Helpr in

analyse Keurig Eindhovens huishoud­boek­je laat diepe sporen na

EINDHOVEN - Wie vier jaar geleden had gezegd dat de gemeente Eindhoven in 2022 de nieuwe, trotse eigenaar is van landgoed De Wielewaal, was voor gek verklaard. Maar het gemeentebestuur slaagde er na de verkiezingen in 2018 razendsnel in enorme miljoenentekorten weg te werken. En ondanks de coronacrisis bleef er zelfs nog riant geld over.

12 maart