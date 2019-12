Heeft uitzonderlijke Laurent (9) ook een uitzonderlijk traject nodig?

Schutters van vuurge­vecht Eindhoven­se Medoclaan vandaag in hoger beroep

7:00 DEN BOSCH - Het is vijf jaar oud, maar menigeen staat het nog helder voor de geest. Het filmpje van het vuurgevecht in de Eindhovense Medoclaan. Leden van een motorbende kwamen verhaal halen, maar stuitten op een Helmonder, van een andere club. Kogels vlogen in het rond en ketsten af op kogelvrije vesten en, opmerkelijk, een schedel. Geen doden dus, wel flinke celstraffen plus een vrijspraak. Vandaag is het hoger beroep. Wel in twee gescheiden zittingen…