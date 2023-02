Helmond en Eindhoven schieten digibeten te hulp; KBO verbijsterd over introductie nieuw Noodfonds

Eén van twee ‘beroemde‘ ganzen van Acht doodgere­den: kerkdorp in rep en roer

EINDHOVEN - Het maakt wat los in kerkdorp Acht. Donderdagochtend vroeg is een van de twee witte ganzen, vaste bewoners van het dorp, overreden. De andere gans loopt nog radeloos en gakkend door de straat. ,,Het is zo zielig. We zijn zo gewend dat ze hier zitten.”