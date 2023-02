Helmond investeert 14 mille in toegankelijkheid van stembureaus tijdens komende verkiezingen

Kastelen­plein in Eindhoven zonder geparkeer­de auto’s op straat is een illusie, zegt wethouder Verhees

EINDHOVEN - Een Kastelenplein zonder auto’s geparkeerd op straat, dat is een illusie. ,,Daar wonen nu mensen, die kun je straks niet vragen om een parkeerplek te gaan huren in een garage.” Aldus wethouder Mieke Verhees dinsdagavond in de gemeenteraad.