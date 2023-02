Helmond Sport blijft uiterst lastig te verslaan: ploeg pakt een punt bij hoogvlieger Almere City FC

Helmond Sport blijft moeilijk te verslaan onder het bewind van trainer Bob Peeters: vrijdag pakte de ploeg een punt op bezoek bij Almere City FC: 0-0. Het was alweer de vijfde remise in zeven wedstrijden voor de Helmonders, die zelf niet tussen de palen schoten.

Een van de beste spelers van Helmond Sport dit seizoen? Die zat op de bank tegen Almere City FC: trainer Bob Peeters hield centraal in de defensie vast aan de zege op Roda JC en dus kreeg Mees Kreekels de voorkeur boven Flor Van Den Eynden. Kreekels ging na 3 minuten flink in de fout door de bal zomaar te verspelen, maar Lance Duijvestijn strafte het niet af.

Kreekels herpakte zich vervolgens uitstekend en was onderdeel van de muur die Helmond Sport optrok tegen de nummer drie van de eerste divisie. Almere City was beter, maar het tempo ontbrak om het Helmond Sport echt lastig te maken. Théo Barbet scoorde nog wel, maar stond buitenspel.

Niets uitgericht

En dus was het 0-0 in de rust, ook al omdat Helmond Sport zelf werkelijk niets uitrichtte. De ploeg kwam amper in de buurt van het doel, alleen Elmo Lieftink haalde een keer uit, maar zijn schot werd geblokt. Dat was ook het enige Helmondse gevaar in de eerste 45 minuten.

In de tweede helft was het spelbeeld al niet veel anders. Zeker omdat Peter van Ooijen, aan de bal de beste speler van Helmond Sport, op slag van rust uitviel met een blessure aan zijn hoofd. En dus veranderde er weinig: Helmond Sport hield veelal tegen, Almere City viel aan.

Laagste gemiddelde

In de 67ste minuut was Limbombe nog in de buurt van een doelpunt, maar Kreekels greep met een puike tackle in. In de slotfase ranselde keeper Mike Havekotte nog een indraaiende voorzet én een gevaarlijke kopbal uit zijn doel. En dus bleef het - ondanks een Flevolands slotoffensiefje - 0-0.

Helmond Sport maakte pas zes goals in dertien uitwedstrijden, dat is het laagste gemiddelde (0,46 per wedstrijd) in twintig jaar, MVV Maastricht haalde in 2003/2004 nog 0,5 gemiddeld.