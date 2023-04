Helmond Sport-coach Bob Peeters is fan van Dick Advocaat: ‘Maar ik ga morgen niet om een handtekening vragen’

Peeters (49) en Advocaat (75) hebben één ding gemeen. Beiden stapten midden dit seizoen in. Peeters bij Helmond Sport in december, Advocaat bij ADO een maand eerder. ,,Ik heb heel veel respect voor Advocaat”, zegt Peeters. ,,Hij is een coach de kneepjes van het vak kent. Meer dan zelfs. Hij heeft het overal fantastisch gedaan. Het is ook een sympathieke man. Ik vind het leuk om naar hem te kijken. Zo bezeten nog op die leeftijd. Maar het is niet zo dat ik morgen een handtekening van hem ga vragen.”