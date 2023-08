Helmond Sport haalt ervaren eredivisieverdediger uit Friesland

OORLOGSSPOREN Zolang ik leef zal ik streven om bij u te komen en aan u denken; Adrianus Oomen ligt in het enige oorlogs­graf in Geldrop

GELDROP - De meeste oorlogsslachtoffers die tijdens WOII zijn gevallen in Geldrop, zijn herbegraven op erevelden. Het graf van Adrianus Oomen is nog het enige dat overgebleven is. Hij sneuvelde twee dagen na de invasie.