Helmond Sport stelt teleur tegen FC Dordrecht, eerste nederlaag in oefencampagne

Helmond Sport won zijn eerste oefenwedstrijd nog met 15-0 van de amateurs van SV De Braak, maar de eerste serieuze test in de voorbereiding maakt duidelijk dat er nog genoeg werk te verzetten is. FC Dordrecht was in Maurik met 3-1 te sterk, vooral omdat de Helmonders de eerste helft niet thuis gaven.