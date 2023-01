Helmond Sport ziet zege door de neus geboord worden door dubieus afgekeurd doelpunt

Even dacht Helmond Sport nog te winnen bij Jong AZ, maar het doelpunt van Jafar Arias in de slotfase werd na enig getreuzel toch nog dubieus afgekeurd. Dus bleef het bij 1-1 en speelde Bob Peeters alweer voor de derde keer op rij gelijk met Helmond Sport. Zo blijft hij ongeslagen.

Peter van Ooijen sloeg met zijn vuisten op de grond na 52 minuten. Hij wist dondersgoed dat hij fout zat, nadat hij enkele tellen eerder een mannetje uit probeerde te spelen in het Helmondse strafschopgebied en vervolgens een AZ’er tegen de vlakte werkte. Strafschop dus. Soulyman Allouch strooide met een panenka-variant extra zout in de wonden: 1-0.

Sprong in de armen

En Van Ooijen? Die liet zich niet uit het veld slaan, maar rechtte zijn rug. Ook met dank aan zijn ploeggenoten. Martijn Kaars stak de bal enkele minuten na de 1-0 diep op Eros Maddy, die teruglegde op Van Ooijen, die afrondde en in de armen sprong van de 20 meegereisde supporters. 1-1. En dat was gezien het spelbeeld in het eerste uur niet per se onlogisch.

Helmond Sport begon namelijk alleraardigst aan de wedstrijd, zonder dat de ploeg tot echt grote kansen kwam. Peeters wil druk vooruit zetten, vaker voor het doel komen, maar dat lukt niet in een paar wedstrijden. Toch was de intentie wel duidelijk, al was het dus Jong AZ dat voor rust nog het gevaarlijkst werd: Jayden Addai schoot de bal maar nét over het doel.

Puike redding

In de tweede helft werd het dus al snel 1-0 én 1-1 en hadden de Alkmaarse beloften zomaar 2-1 kunnen maken. Invaller Ernest Poku snelde de Helmondse defensie voorbij en raakte de paal, ook omdat Mike Havekotte nog met zijn vingertoppen aan de bal zat. Een prima reflex.

In de slotfase raakte Helmond Sport in de verdrukking en vloeiden de krachten weg. Toch waren de Helmonders nog het dichtst bij een overwinning, maar de 1-2 van Jafar Arias ging niet door: na 15 seconden werd de treffer alsnog afgekeurd wegens buitenspel, omdat een Helmonder de voorzet van Bryan Van Hove in buitenspelpositie zou hebben verlengd volgens de arbiter. Het was echter een AZ-speler die de bal raakte en dus werd Helmond Sport een zege door de neus geboord.

Want het bleef het 1-1 en zo speelde Helmond Sport alweer voor de derde keer op rij gelijk onder Bob Peeters.