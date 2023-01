Helmond vernoemt nieuwe straten naar markante oud-inwoners: ‘Al weet ik niet of hij het zelf leuk had gevonden’

met video Uren vertraging rond Eindhoven door gladde wegen en kapotte brug op sluiproute in Son en Breugel

SON - Door gladheid op de weg is urenlange vertraging ontstaan rondom Eindhoven. Op de A2 is donderdagochtend een vrachtwagen met oplegger geschaard bij knooppunt Ekkersweijer. En de Sonse Brug in Son en Breugel is kapot, waardoor het sluipverkeer dat de snelweg probeert te vermijden ook vast is komen te staan.

9:42