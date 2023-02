Helmondse babbeltruc-oplichter moet twee jaar de cel in

‘Een paar wormpjes, insectjes, paddenstoe­len of hogere plantjes vallen echt in het niet bij Bo the Dodo’

‘Dames en heren, everybody on the entire world, cameraploegen van over de hele wereld zijn hierheen gekomen; alle zenders zijn live on air! Niet alleen RTL 4 tot en met 16 maar ook de NBC, Russische en Japanse zenders en een team uit Mauritius zijn aanwezig.