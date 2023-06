Helmondse kinderen moeten boeken kunnen verslinden, dus flink wat geld naar schoolbibliotheken

Vraagte­kens bij wéér een groot financieel overschot in Veldhoven: ‘Had dit niet voorspeld kunnen worden?’

VELDHOVEN - Ook in 2022 hield Veldhoven weer een fors bedrag over. Het roept tevredenheid, maar ook vragen op in de Veldhovense politiek. Heeft de gemeente de financiële vooruitzichten wel scherp genoeg in het oog bij de begroting?