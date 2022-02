Helmondse verpleegkundige wilde met EMDR-therapie vader en zoon bij elkaar brengen en snapt niet waarom ze zich bij tuchtcollege moet verantwoorden

Nieuwe klinkers bij Catharina­kerk in Eindhoven maken skaten onmogelijk: ‘Is dit een manier om skatever­bod door te drijven?’

EINDHOVEN - Zijn de ruwe klinkers die de gemeente Eindhoven laat leggen op het bordes van de Catharinakerk een alternatieve manier om skaters weg te houden? Dat gevoel bekruipt D66 in de gemeenteraad. De oppositiepartij heeft vragen gesteld over de vervanging van de bestrating die in volle gang is.

1 februari