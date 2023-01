Helmondse wethouder uit Rotterdam verhuist toch naar Helmond: ‘Wens uit de stad moet je serieus nemen’

Tweede Veldhoven­se kerk in beeld als sport­school: ‘De huurop­brengst voorkomt verpaupe­ring’

VELDHOVEN - Sportfanaten kunnen zich over niet al te lange tijd in het zweet werken in de St. Jan de Doperkerk in het Veldhovense kerkdorp Oerle. Chi-Mento gaat een vergunning aanvragen om in het kerkgebouw een luxe sportschool te vestigen.

9 januari