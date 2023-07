H&M in winkelcentrum Heuvel gaat verbouwen en uitbreiden, straks veel meer interieurartikelen

Column Bier en voetbal, een perfecte combinatie, maar dan anders

Ik was blij toen ik donderdagochtend zag dat ‘onze vrouwen’ gelijkgespeeld hadden tegen Amerika. Net zo blij als toen we vorig weekend een bierbrouwerijtje in Steyl ontdekten. Wat een combi. Ik ben een leek op beide vlakken en daardoor kon ik - niet gehinderd door enige kennis - van beide genieten.