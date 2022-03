Het Centraal Tuchtcollege vindt het niet nodig ouders te waarschuwen voor Helmondse verpleegkundige

Marcel Oosterveer keert niet terug als wethouder in EIndhoven

EINDHOVEN - Als de VVD straks terugkeert in de nieuwe coalitie, zal huidig wethouder Marcel Oosterveer niet terugkeren in het college. De 55-jarige Oosterveer was de afgelopen vier jaar wethouder van Financiën en Bedrijfsvoering. Vanwege een ernstige oogaandoening zat hij in die periode ook een half jaar thuis.

