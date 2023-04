Het gaat helemaal niet slecht met natuur in Brabant, vindt Toon uit Asten na ‘t doorspitten van officiële rapporten

VAN DE LEZERBrabant heeft een vergunningenstop afgekondigd voor mogelijk stikstofgevoelige projecten in onze provincie. Aanleiding was het opstellen van rapporten door twee ‘gespecialiseerde’ bureaus over de staat van de natuur in Brabant. Zo slecht staan we er niet voor, is de conclusie van Astenaar Toon Hartman.