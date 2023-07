Het heeft even geduurd, maar eindelijk zijn ze er dan toch: de eerste, nieuwe elektrische bussen van Hermes

Kroketje leidt tot keuken­brand bij Mei Wah, maar het recepten­boek­je is veilig: ‘Het had nog veel erger kunnen zijn’

EINDHOVEN – De brand bij Chinees restaurant Mei Wah in Eindhoven was al uren voorbij, maar de oma van eigenaar Taks Yuen wist wat ze te doen had toen ze zondag even kwam kijken. Ze liep naar de keukenla en haalde het zelfgeschreven receptenboekje van de familie eruit. Als dát verloren was gegaan...