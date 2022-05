‘Het is stervensdruk’ met inhaalhuwelijken, daarom zelfs trouwen op zondag

Zijn bedrijf zit nu 25 procent boven de normale drukte van voor de coronaperiode. Volgens Arno de Bruijn, eigenaar van het Helmondse bruidsfotografiebedrijf Trouwdag in Beeld, staat er in de trouwsector momenteel continue druk op de ketel. ,,We hebben nu zelfs huwelijken op zondagen’’, zo vertelt hij. ,,Normaal gesproken zouden we dat eens in de vijf jaar hebben. Het is echt stervensdruk.’’