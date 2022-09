Het oudste familiebedrijf van Eindhoven, Caspar de Haan, is op overnamepad

Na troostde­ken gaat nieuwe Eindhoven­se stichting helpen bij duurzame ontwikke­lings­doe­len

EINDHOVEN - Stichting Comfortblanket for our planet is het vervolg op de enorme troostdeken die de Eindhovense Gijsje van Bakel in november vorig jaar presenteerde op de klimaattop in het Schotse Glasgow. Daarmee wil ze organisaties ondersteuning bieden bij duurzame ontwikkelingsdoelen.

30 augustus