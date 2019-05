'Het zag er niet leuk uit', voorbijgangers grepen in bij zware mishandeling jonge vrouw in centrum Eindhoven

Video Botsauto's kiezen eigen weg tijdens Dutch Technology Week op Strijp-S

8:56 EINDHOVEN - Lachend en met de armen gespreid draait Börje Helenius, een robuuste Fin, rondjes in een klein botsautootje op Strijp-S. Dat krijg je als je het stuur uit handen geeft; het autootje is zelfsturend. Ze rijden deze week in Eindhoven rond in het kader van ‘Museum door de Stad’, een project onder de vlag van de Dutch Technology Week (DTW). Die is maandag begonnen met tal van activiteiten en duurt nog de hele week.