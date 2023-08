Hidden Garden is op nieuwe plek uitgegroeid tot succesfestival: ‘Een uit de hand gelopen hobby’

Geldrops echtpaar ziet in één nacht beide auto’s uitbranden: ‘Gelukkig heb ik mijn fiets nog!’

GELDROP - Twee auto’s in één nacht door brand kwijtraken. Het overkwam het Geldropse echtpaar De Zeeuw zaterdagochtend. ,,Ach, het is maar blik. Gelukkig zijn we zelf nog gezond.”