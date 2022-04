Historicus Lucas van Dijck: ‘Kunstenaars Jan en Hubert van Eyck geboren in Bergeijk en niet in België’

De historicus Van Dijck (1937), geboren in Eindhoven, nu wonend in Frankrijk, presenteerde vrijdagavond in Bergeijk zijn nieuwste boek: ‘Jan en Hubert van Eyck geboren in Bergeijk’. Mocht het kloppen wat hij beweert, dan is er sprake van een aardverschuiving in de kunstgeschiedenis. Het veelluik Het Lam Gods, van Hubert en Jan van Eyck, te zien in de Baafskathedraal in Gent, geldt tenslotte als een van de belangrijkste kunstwerken ter wereld. Vergelijkbaar met Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci of De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. En dat Lam Gods zou dus geschilderd zijn door Nederlandse in plaats van Belgische kunstenaars.