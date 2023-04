Hockeyer Mink van der Weerden uit Someren geniet in Duitsland: ‘Weer eens wat anders dan het Amsterdamse Bos’

indebuurt.nl Hotspota­lert: vanaf deze datum kun jij chillen aan het water bij stads­strand PLEQ

Zon, zee en strand in Eindhoven: het kan gewoon. Er opent namelijk een zomerse hotspot in onze stad. Bij PLEQ aan de IJzeren Man plof je binnenkort neer in je strandstoel met een cocktail in je hand. En dat is sneller dan je denkt…