Hoe burgemeesters met mini-signalen misdaad willen kunnen ontdekken

1. Wat willen de burgemeesters precies?

Burgemeesters zijn nu verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in hun gemeente. Zij willen dat daar wettelijk als taak aan wordt toegevoegd: het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. Door dat officieel vast te leggen, krijgen burgemeesters ook de mogelijkheid om allerlei informatie die de gemeente heeft over haar inwoners te gebruiken om criminelen op te sporen. Nu maakt de privacywet dat niet mogelijk.

2. Hoe kan die informatie helpen bij misdaadbestrijding?

Twintig jaar geleden was de onderwereld nog gewoon onderwereld, maar tegenwoordig zit de zware criminaliteit steeds meer in de bovenwereld: in onze wijken en winkelstraten. Soms zijn het heel subtiele signalen die erop wijzen dat er iets niet pluis is. Een ambtenaar ziet dat op een adres steeds mensen worden in- of uitgeschreven. Een opsporingsambtenaar die opmerkt dat datzelfde adres wordt gebruikt voor andere doeleinden dan in het bestemmingsplan staat, het signaal dat de bewoner bij verschillende afdelingen van de gemeente subsidies heeft aangevraagd. De afdelingen mogen dat alleen niet met elkaar delen. Maar pas als je al die mini-signalen samenvoegt, ontstaat er een vermoeden van ondermijnende criminaliteit.

3. Maar informatie kan toch al gedeeld worden?

Dat klopt, maar wel beperkt. Burgemeesters praten bijvoorbeeld met politie en justitie over de openbare orde in de gemeente. Maar wat er bij die bijeenkomsten wordt gezegd, mag de burgemeester buitenkamers niet delen. Zelfs niet met een wethouder.

Verder heb je het Regionaal Informatie Expertisecentrum (RIEC). Daarin delen instanties als gemeenten, politie, justitie, Belastingdienst, inspectie SZW en douane informatie met elkaar. Maar dat mag pas als er een signaal is dat wijst op georganiseerde criminaliteit. Stap voor stap, heel zorgvuldig, wordt dieper in persoonlijke gegevens gekeken. De informatie is daarbij steeds gevoeliger. Dat begint bij het zoeken in openbare bronnen zoals het Kadaster en eindigt bij (geheime) politiegegevens. Bij elke stap wordt opnieuw beoordeeld of de betreffende gegevens nodig zijn voor het onderzoek.

Maar goed, het hele proces begint met een vermoeden van criminaliteit. De burgemeesters willen juist allemaal kleine signalen bij elkaar op kunnen tellen om tot zo’n vermoeden te komen.

4. Wat adviseert de Raad van State?