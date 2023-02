Hoe ervaren Oekraïense kunstenaars de oorlog? Borders of Resistance geeft een inkijkje in hun belevingswereld

EINDHOVEN - Acht Oekraïense kunstenaars uit Ivano Frankivsk en omgeving houden ‘op afstand’ een tentoonstelling in de Eindhovense exporuimte T56. De aftrap was vrijdag 24 februari, precies een jaar nadat Rusland Oekraïne binnenviel.

Een grote tank van houten latten met plastic omhuld, doet dienst als kas en staat middenin de expositieruimte. Daaromheen hangen foto’s van slachtafval, mooi gepresenteerd op borden en schilderwerken waar wapens in te herkennen zijn. Dit en meer indrukwekkende werken zijn te zien in T56 in de Eindhovense wijk Vaartbroek.

Het is voor de meeste kunstenaars uit Ivano Frankivsk onmogelijk om vrijdag bij de opening van de expositie Borders of Resistance aanwezig te zijn. De oorlogssituatie in hun land Oekraïne laat het niet toe. Door de noodsituatie kunnen zij hun land niet verlaten. Zij kunnen ieder moment opgeroepen worden om ingezet te worden in de oorlog.

Instructies vanuit Oekraïne

Curatoren Stef Fridael en Luk Sponselee organiseerden de tentoonstelling namens de acht artiesten. De kunstenaars gaven hun medewerking en instructies vanuit hun land. Zij kennen elkaar van eerdere samenwerkingen en exposities.

Fridael: ,,Kort na de Maidan-revolutie, de overname van de Krim door Rusland en de separatistische opstand in de Donbas in 2014 hebben we onder andere al een foto-expositie met werk van fotografen uit Ivano Frankivsk en Kiev getoond.”

Quote Als je het vergelijkt met hun werk uit het verleden zie je dat het op een donkere manier is ontwikkeld Stef Fridael, Curator

Na de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari vorig jaar, zijn de kunstenaars nieuw werk gaan maken met een andere insteek dan daarvoor. Het werk van de kunstenaars is al beïnvloed sinds de start van de oorlog in 2014, maar deze keer nog meer.

,,Weet je waar ik aan zie dat het anders is? Ik ken de kunstenaars al jaren, maar ik herken hun werk niet meer. Als je het vergelijkt met hun werk uit het verleden zie je dat het op een donkere manier is ontwikkeld”, vertelt Fridael.

Schilderijen opgeslagen in Duitsland

Via een telefoonverbinding spreken we met schilder Mykola Dzhychka. Grote hoeveelheden kunstwerken liggen in Duitsland opgeslagen. Voor de veiligheid. Na de inval wist niemand wat er ging gebeuren. Uit deze uitgeweken collectie is door Dzhychka een selectie gemaakt.

Dzhychka: ,,De actieve oorlog is een shock voor iedereen met veel stressvolle momenten en een vreemde sfeer. Ik ben erg productief. Het is een soort therapie en helpt je ontsnappen aan de oorlog. Maar bij veel vrienden is het anders. Zij kunnen juist niks meer.”

Voorbijganger Jamilla wordt naar binnengetrokken door wat ze ziet. Ze is onder de indruk van het werk van fotografe Olga Kukush. Een collage van zwart-witfoto’s met de symboliek van een vrouw die zit te wachten tot haar man thuiskomt. ,,Het is een mooi onderwerp. Je staat er niet bij stil wat het voor kunstenaars betekent. Zeker met de uitleg erbij. Én met de vraag: is het probleem alleen van Oekraïne, of van ons allemaal?”

Rondreizende tentoonstelling

Borders of Resistance is een rondreizende tentoonstelling en is op meer locaties in Nederland te zien. De expositie is tot en met maandag 1 mei te bezoeken op Tarwelaan 56a. De openingstijden zijn op zondagen van 13.00 tot 17.00 uur of op afspraak. Gedurende de tentoonstelling zijn er op de zondagen een aantal gesprekken met de artiesten via een directe beeld- en geluidsverbinding. Voor meer info zie Facebook of mail naar info@t56.nl.