Hoe kan de Geldropse stationslift hufterproof worden gemaakt, wil DGG weten

Lift op station Geldrop al maanden kapot door vandalen, Niels baalt: ‘Groot stuk van mijn vrijheid kwijt’

GELDROP – Spontaan met vrienden een drankje doen in Eindhoven of na een pot van PSV nog wat eten zit er voor Niels van Lenthe niet in. Al twee maanden niet. Sinds de lift op station Geldrop werd vernield, is hij in zijn rolstoel een groot stuk van zijn vrijheid kwijt.