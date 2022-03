‘Hoe kan onterechte uithuisplaatsing voorkomen worden?’ PvdA wil antwoorden van Eindhoven

Personeel blijft zorgenkind van jeugdbe­scher­ming, nog steeds kwetsbare kinderen op de wachtlijst

EINDHOVEN - Bescherming van de meest kwetsbare jeugd in Brabant gaat beter maar de slepende crisis in de jeugdbescherming is nog niet opgelost. Al is het maar omdat personeel voor betrokken instellingen nog steeds nauwelijks te vinden is.

