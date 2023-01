Hoe lang is bewijs via gehackte cryptotelefoons nog houdbaar? Advocaten hebben steeds meer twijfels

Dit is de stand van zaken bij PSV, waar Mauro Júnior terug is en Olivier Boscagli bijna terug

Bij PSV was er vrijdagmiddag goed nieuws vanuit de ziekenboeg, want trainer Ruud van Nistelrooij gaf aan dat Mauro Júnior zaterdag tegen Vitesse weer bij de wedstrijdselectie van de club zit. ,,Hij heeft de hele week meegetraind en is inzetbaar”, aldus de coach, die ook uitgebreid inging op het vertrek van Noni Madueke.

