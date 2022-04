Hoe sceptisch een potje voetbal kijken omsloeg in ultieme feestvreugde: ‘Allerspannendste bekerfinale ooit’

Woonbe­drijf legt goed onderhou­den tuinen van leegstaan­de huizen helemaal plat: Dat had niet mogen gebeuren

EINDHOVEN - Uitgerekend de enige tuin in de Dierenriemstraat die echt door een hovenier is aangelegd, is letterlijk leeggehaald en met de grond gelijkgemaakt. En verderop in de straat nog een. Buurvrouw Ell Bastings schreef meteen een brief naar Woonbedrijf. Berry van Bree stuurde een mail naar de krant.

16 april