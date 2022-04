Honderd jaar na zijn pensioen leeft Gerard Philips voort: ‘Zonder hem waren er geen ASML en Brainport geweest’

Video ‘Grote vriendelij­ke Gerard’ houdt oogje op Eindhoven en PSV; eindelijk beeld van grondleg­ger Philips

EINDHOVEN - ‘Meneer Frits’ kijkt alweer bijna vijftien jaar uit over de Markt in Eindhoven. Het standbeeld van Anton Philips is er al meer dan 70 jaar. Maar nu komt er eindelijk ook een beeld van zijn broer Gerard, de grondlegger van het Philips-concern. En wat voor één: het beeld is zo groot dat je er zelfs doorheen kunt lopen.

