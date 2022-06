Honderden banen weg bij TomTom, gevolgen Eindhoven onduidelijk

Van Abbestich­ting wil Bosch-ge­bouw op Strijp-S in Eindhoven behouden: 'Ook al is het misschien geen mooi pand’

EINDHOVEN - Het enorme Bosch-gebouw op Strijp-S in Eindhoven moet behouden blijven. Het is een gebouw met betekenis voor de historie van de stad, ook al is het dan misschien geen mooi pand. Dat zegt de Henri van Abbestichting in een ‘evaluatie’ van de ontwikkelingen in het voormalige Philips-gebied.

